Вторник, 4 Октября 2022 12:42

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян предложил бизнесмену Рубену Варданяну занять пост госминистра НКР. Об этом сообщил сам Арутюнян на своей странице в Фейсбук.

"Хотел бы проинформировать вас о моем решении, которое представляет огромную важность. Я предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну занять должность государственного министра Республики Арцах, и я готов предоставить ему широкие полномочия по принятию решений и их реализации.

Жду его решения по поводу моего предложения. Надеюсь, наше сотрудничество начнется уже в ближайшие недели, подробности сообщу чуть позже.

Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего госминистра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия", - отмечено в заявлении президента Республики Арцах Араика Арутюняна в этой связи.

Напомним, что 1 сентября бизнесмен Рубен Варданян сообщил об отказе от российского гражданства и переезде в Арцах на постоянное жительство. Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние бизнесмена в 1 млрд долларов США.

Тогда же, АрмИнфо со ссылкой на свои источники сообщало, что предложение о начале работы в Арцахе Варданян получил несколько месяцев назад и находился в раздумьях. Теперь он принял это предложение и видимо на первых порах получит должность госминистра Республики Арцах. В следующем году Варданян сможет претендовать на должность президента непризнанной республики. Будущая карьера политика Рубена Варданяна будет зависеть от многих обстоятельств.