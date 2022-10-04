Вторник, 4 Октября 2022 11:33

АрмИнфо.Любая азербайджанская карта 1919- 1920 гг - ничто. Об этом заявил бывший вице-спикер парламента Армении. Республиканец Эдуард Шармазанов, в ответ на "утечку" в газете супруги премьер- министра РА о том, что Азербайджан требует делимитации армяно-азербайджанской границы по картам 1919-20 гг.

В этом ключе он напомнил, что в 1918-1920 гг Азербайджанская Демократическая республика не была признана Лигой Наций.

"АДР подала заявку на вступление в Лигу Наций, но не была признана. 1 декабря 1920 года Лига Наций в своем решении заявила, что границы Азербайджанского государства четко не определены и оно появилось впервые в 1918 году, а до этого его территории входили в состав Персидской, Монгольской и Российской империй.

Поэтому отдайте эти "карты" "Источнику" и его конструктивному партнеру... они могут использовать их для чего-то другого, но не для делимитации", - резюмировал Шармазанов.

Отметим, что 3 октября в газете "Айкакан жаманак", главредом которой является супруга премьер-министра Армении Анна Акопян была опубликована информация со ссылкой на собственные достоверные источники относительно требований, которые Азербайджан ставит перед Арменией в рамках так называемого мирного договора.

В частности, согласно газете, Азербайджан требует: распустить армию Нагорного Карабаха; признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана безо всякой автономии (с нулевым статусом); открыть коридор по территории Армении; запустить процесс делимитации и демаркации по картам 1919-1920 гг. (пока неизвестно, о каких конкретных картах идет речь); выяснить судьбы пропавших без вести азербайджанцев с намерением в дальнейшем обвинить Армению в военных преступлениях. Издание отмечает, что для достижения всеобъемлющего мира с Азербайджаном эти требования нужно либо удовлетворить, либо найти компромисс, либо вынудить (уговорить) Баку отказаться от них.