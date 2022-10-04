Вторник, 4 Октября 2022 11:26

АрмИнфо. Агентство США по международному развитию (USAID) анонсировало намерение провести программу по <укреплению целостности информационного пространства> в Армении. Как следует из предварительно опубликованных документов, в настоящее время агентство лишь собирает информацию для подготовки к запуску инициативы, сообщает RT.

Из чернового описания программы следует, что она будет носить название <Целостность и устойчивость СМИ в Армении>. По предварительным данным, срок её реализации не должен превышать пяти лет, а бюджет - $4 млн.

<Программа повысит профессиональные и организационные возможности средств массовой информации для укрепления их редакционной независимости и увеличения их охвата и влияния в армянском обществе благодаря качественному контенту>, - уточняется в тексте.

Работа по достижению целей программы будет вестись по трём направлениям, первое из них - <Повышение стандартов журналистики и качества контента>. В пояснении к этому пункту говорится, что внимание специалистов здесь будет уделено вопросам, связанным с созданием <высококачественного> контента, в том числе, по общественно значимым и недостаточно освещаемым в СМИ темам.

Деятельность в рамках второго трека - <Помощь в достижении финансовой жизнеспособности СМИ, работающих в общественных интересах> - будет направлена на развитие систем анализа данных, модернизацию веб-сайтов, создание фонда поддержки средств массовой информации, новых бизнес-моделей и другое.

Третье направление - <Содействие формированию благоприятных условий для независимого потока информации> - будет связано с работой по совершенствованию нормативно-правовой базы для <независимых> СМИ,

повышению устойчивости общества к <дезинформации> и его спроса на

<качественную> журналистику.

Летом сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить $585 тыс. на программу подготовки 60 студентов и выпускников учебных заведений в возрасте до 24 лет из Армении, Азербайджана и Грузии. Обучение, как уточнялось, американская сторона планировала проводить по направлениям, предполагающим в том числе <развитие лидерских качеств>.