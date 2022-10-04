Вторник, 4 Октября 2022 11:25

АрмИнфо. Суждения первого президента Армении Левона Тер-Петросяна относительно Цюрихских протоколов и возможного армяно-турецкого мирного договора неприемлемы, а сравнение этих процессов абсолютно неуместно.

Так отреагировали в Офисе третьего президента РА Сержа Саргсяна на заявление первого президента Левона Тер - Петросяна относительно инициативы встречи экс-президентов РА и НКР в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

В офисе Саргсяна отметили, что точка зрения третьего президента РА касательно оценки первого президента РА Левона Тер-Петросяна об инициативе встречи бывших президентов Армении и НКР в Первопрестольном Святом Эчмиадзине по инициативе Католикоса, в том числе эффективности встреч, будет опубликована в результате обсуждений с другими заинтересованными сторонами - участниками встреч.

"Что касается суждений Левона Тер-Петросяна относительно Цюрихских

протоколов и возможного армяно-турецкого мирного договора, то они

неприемлемы, а сравнение этих процессов абсолютно неуместно.

В этом все убедятся, когда будет официально опубликован документ, согласованный действующими управляющими РА с турецкой стороной", - констатировали в офисе третьего президента.

Отметим, что накануне первый президент РА Левон Тер-Петросян выступил еще с одним заявлением-реакцией на публикацию в " семейном СМИ" премьер-министра относительно утечки требований Азербайджана к Армении по нормализации отношений, которую он расценил как "отрицательный ответ на предложение начать диалог между оппозицией и властью".

При этом он назвал правильным публикацию проекта требований Азербайджана относительно ожидаемого урегулирования армяно-азербайджанских отношений, констатировав, что подобные проекты готовятся и на площадке дипломатических контактов, направленных на урегулирование армяно-турецких отношений. " В этом случае, конечно, больших сюрпризов не предвидится. В связи с этим, армяно-турецкое соглашение о примирении, по сути, мало чем будет отличаться Цюрихских протоколов, подписанных 10 октября 2009 года между главами МИД Армении Эдуардом Налбандяном и Турции Ахметом Давутоглу", - отметили в офисе первого президента РА.

При этом в офисе добавили, что таким образом, потребность в инициированной Католикосом Всех Армян платформе между властью и оппозицией, можно считать исчерпанной, что, однако, не умаляет настойчивых усилий Патриарха, которые по факту публикации, вызвавшей данную реакцию, уже дали свои результаты.