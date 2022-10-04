Вторник, 4 Октября 2022 11:22

АрмИнфо. Посольства Великобритании в Армении и Азербайджана выступили с идентичными заявлениями по факту расстрела безоружных армянских военнопленных азербайджанскими ВС.

Так, в заявлениях двух дипломатических миссий, в частности, говорится: "Посольство Великобритании в ужасе от видео, на котором видно, как азербайджанские силы расстреливают пленных армянских солдат.

Приветствуем заявление Генпрокуратуры Азербайджана о своей приверженности всестороннему расследованию. Ожидаем, что результаты расследования будут опубликованы, все обвинения в жестоком обращении, насилии и произвольных убийствах будут полностью расследованы соответствующими органами".

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.