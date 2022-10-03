Понедельник, 3 Октября 2022 22:23

АрмИнфо. Ситуацию, сложившуюся в результате недавней широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, представил на встрече с послом США в РА Линн Трейси вице- премьер-министр РА Мгер Григорян.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в этом ключе Григорян поблагодарил власти США за адресные заявления.

В свою очередь посол отметила важность визита иностранных дипломатов в пострадавшие населенные пункты, которое было организовано со стороны правительства РА. Вице-премьер и посол США также обменялись мнениями по вопросам двустороннего армяно-американского сотрудничества, коснулись проводимой работы в направлении создания Министерства внутренних дел. Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заявлению премьера РА, у армянской стороны 207 погибших военных и четверо мирных жителей. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. По данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Отметим, что 20 сентября противник предал Армении тела еще 95 военнослужащих, еще 6 тел были переданы 23 сентября. В результате вражеской агрессии пострадало несколько десятков армянских населенных пунктов.