Понедельник, 3 Октября 2022 22:21

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер- Петросян отреагировал на публикацию в <личном/семейном СМИ> премьер-министра, которую он расценил как <отрицательный ответ на предложение начать диалог между оппозицией и властью>.

Сегодня ранее в газете <Айакакан Жаманак>, где главным редактором является жена главы правительства РА, <со ссылкой на достоверный источник> были опубликованы детали относительно требований Баку по переговорам с Ереваном. Азербайджан, как отмечалось, выдвинул Армении пять основных требований: на переговорах требует распустить армию Нагорного Карабаха; признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана безо всякой автономии, т.е. с нулевым статусом; коридор по территории Армении; процесс делимитации и демаркации границы по картам 1919, 1920 гг. (пока неизвестно, о каких конкретных картах идет речь); выяснение судьбы пропавших без вести азербайджанцев с намерением в дальнейшем обвинить Армению в военных преступлениях.

<Президент высоко оценивает публикацию в газете, за раскрытие требований Азербайджана относительно ожидаемого урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Фактически это не что иное, как азербайджанский проект текста армяно-азербайджанского мирного договора, детали которого, как было отмечено в интервью первого президента РА от 26 сентября, были известны только премьер-министру и узкому кругу лиц высшего эшелона власти. Естественно, аналогичный проект подготовила и Армения, подробности которого не разглашаются, и правильно, что не разглашаются по политическим соображениям>, - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

Как считают в офисе первого президента, подобные проекты готовятся и на площадке дипломатических контактов, направленных на урегулирование армяно-турецких отношений. В этом случае, конечно, больших сюрпризов не предвидится, отмечает Мусинян. В связи с этим, по его мнению, армяно-турецкое соглашение о примирении, по сути, мало чем будет отличаться Цюрихских протоколов, подписанных 10 октября 2009 года между главами МИД Армении Эдуардом Налбандяном и Турции Ахметом Давутоглу.

<Таким образом, следует зафиксировать, что потребность в инициированной Католикосом Всех Армян платформе между властью и оппозицией, можно считать исчерпанной, что, однако, не умаляет настойчивых усилий Патриарха, которые по факту публикации, вызвавшей данную реакцию, уже дали свои результаты. Кстати, первый Президент РА считает необходимым подчеркнуть, что знаменательное событие произошло благодаря инициативе Патриарха - впервые с 1998 года в Армении состоялись первые серьезные политические дебаты>, - заключил Арман Мусинян.

Напомним, что 13 сентября, в день последнего нападения Азербайджана на Армению, бывший вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян призвал бывших президентов и Католикоса собраться за одним столом, чтобы предложить выходы из создавшейся ситуации. 22 сентября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине прошла встреча с участием Католикоса Всех Армян, бывших президентов Арцаха и Армении. Встреча завершилась без содержательного заявления. Несмотря на разногласия, три бывших президента Армении публично выразили готовность продолжить инициативу Католикоса всех армян. 30 сентября в Первопрестольном Святого Эчмиадзина сообщили, что готовится новая встреча.