Понедельник, 3 Октября 2022 17:15

АрмИнфо. 3 октября председатель комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности, руководитель армянской делегации в ПА НАТО Андраник Кочарян в письме своим коллегам из стран-членов НАТО представил зверства, совершенные вооруженными силами Азербайджана против армянских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении комиссии на ее странице в Facebook.

Согласно источнику, депутат призвал принять соответствующие меры, которые необходимо принять для осуждения этих бесчеловечных действий.