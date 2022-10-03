Понедельник, 3 Октября 2022 14:51

АрмИнфо.Пока власть Никола Пашиняна пытается последовательно обосновать необходимость заключения мирного договора, Азербайджан совершает очередные военные преступления. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, беспартийная Тагуи Товмасян.

При этом она подчеркнула, что убийства армянских военнопленных вооруженными силами Азербайджана являются очередным проявлением геноцидальной политики Азербайджана, спонсируемой на государственном уровне.

Депутат добавила, что эти военные преступления нарушают все те механизмы, все требования международного гуманитарного права, апологетом которых является международное сообщество и которыми обязались руководствоваться государства в современных международных отношениях.

"Эти преступления нарушения права на жизнь военнопленных полностью нарушают запреты, закрепленные "Женевской конвенцией об обращении с военнопленными" от 12 августа 1949 года: посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности убийства, увечья, жестокое обращение и пытки всех видов. Именно держащая в плену держава несет ответственность за поведение с военнопленными, поэтому посылаю срочные письма международным организациям, всем международным партнерам, связанным с правами человека, срочно задействовать все политико-правовые механизмы в защиту прав армянских военнопленных, находящихся под "гуманитарным мандатом" международного сообщества.

Эти преступления военно-политических властей Азербайджана должны быть незамедлительно расследованы международным судом и обществом в плане их уголовно- правовой квалификации, и преступники должны быть привлечены к ответственности", - резюмировала Товмасян.

Отметим, что в Telegram-каналах распространяется видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент вероятнее произошел в направлении Джермука в ходе широкомасштабной военной агрессии, развязанной в ночь на 13 сентября.