Понедельник, 3 Октября 2022 14:43

АрмИнфо.Советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился сегодня в Стамбуле с пресс-секретарем и главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Об этом сообщает Белый дом.

Согласно сообщению, на повестке встречи была ситуация вокруг Украины. "Салливан выразил признательность Турции за ее усилия по укреплению глобальной продовольственной безопасности путем содействия экспорту украинского зерна и за ее дипломатическую работу по освобождению украинских военнопленных, а также двух американских граждан, удерживаемых Россией.

Они также обсудили вопросы региональной безопасности, включая поддержку мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, важность диалога и дипломатии для разрешения любых разногласий в Восточном Средиземноморье, а также прогресс во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", - отмечается в пресс-релизе Белого дома.