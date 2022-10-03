Понедельник, 3 Октября 2022 14:40

АрмИнфо.Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии, однако не сдержал данного обещания. Об этом сообщил секретарь Совбеза РА Армен Григорян.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута 27 сентября на его встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, инициированная советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливанном.

"На основании достигнутой в ходе этой встречи трехсторонней договоренности Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии. Зафиксируем, что Азербайджан в очередной раз не выполнил своих обязательств", - сообщил Григорян.

Отметим, что по данным правозащитников, в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий Армении в ночь на 13 сентября, в азербайджанский плен попали, по меньшей мере, 20 армянских военнослужащих.