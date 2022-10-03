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АрмИнфо.Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии, однако не сдержал данного обещания. Об этом сообщил секретарь Совбеза РА Армен Григорян.
По его словам, соответствующая договоренность была достигнута 27 сентября на его встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, инициированная советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливанном.
"На основании достигнутой в ходе этой встречи трехсторонней договоренности Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии. Зафиксируем, что Азербайджан в очередной раз не выполнил своих обязательств", - сообщил Григорян.
Отметим, что по данным правозащитников, в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий Армении в ночь на 13 сентября, в азербайджанский плен попали, по меньшей мере, 20 армянских военнослужащих.
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|Секретарь Совбеза Армении: Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии
|Офис представителя Армении в ЕСПЧ: Азербайджан представил информацию о наличии 17 армянских военнопленных
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|Эдмон Марукян: Мы не допустим знака равенства между жертвой и виновником военных преступлений
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|В Ереване отреагировали на расстрел азербайджанскими военными армянских военнопленных
|Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в Женеве
|Глава МИД Армении провел отдельные встречи с американским и французским сопредседателями МГ ОБСЕ
|Мирзоян и Клаар обсудили вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и отношений между Арменией и Азербайджаном
|ANCA: В Сенате США представят законопроекты, запрещающие военную помощь Турции и Азербайджану
|Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Минобороны РА: На боевой позиции обнаружено тело солдата-срочника с огнестрельным ранением
|Премьер: В армии нет нехватки инженерной техники и инструментов
|Пашинян: В отношениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть проблемы, и это нужно учитывать
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|Премьер-министр Армении не исключил возможную встречу с Эрдоганом в Праге
|Проблема в том, что на столе переговоров сегодня нет ни одного документа: Пашинян о <манипуляциях подпишет - не подпишет>
|Когда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе: Пашинян
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|Пашинян опроверг слухи о том, что информация о погибших держится в секрете
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|И.о. главы общины Берд Самвел Овсепян арестован на два месяца
|Спецслужбы стран СНГ подписали меморандум о расширении сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Католикос Всех Армян готовит очередную встречу президентов Армении и НКР
|Глава МИД Арцаха проводит встречи в Калифорнии
|Офис первого президента РА: Встречи Гарегина Второго и Левона Тер-Петросяна не должны вызывать удивления
|Арман Татоян представил конгрессменам США преступления азербайджанских ВС в Армении
|В Минобороны Армении разъяснили слова замначальника Генштаба
|Ставшие уже однажды беженцами, жители Сотка стоят перед новой угрозой вынужденного перемещения из-за вражеского террора
|Уволен начальник Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении
|Генпокуратура: За I полугодие в Армении зарегистрировано 145 случаев мошенничества на площадках электронной торговли с хищением средств с банковских карт
|Алиев и Дюмон обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|GeoProMining продолжает пополнять автопарк по обслуживанию коммунального хозяйства в общинах
|В Страсбурге Омбудсмен Армении подняла вопросы, касающиеся прав перемещенных лиц
|Фонд "Татоян" в сотрудничестве со своими партнерами принимает меры по удалению фальшивых азербайджанских названий в приложениях Google Map и Google Earth
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|Посол Беларуси в Армении был вызван в МИД РА в связи с высказываниями Макея о визите Нэнси Пелоси в Ереван
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|В Ереване стартует XVI международный театральный шекспировский фестиваль
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