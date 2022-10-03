Понедельник, 3 Октября 2022 14:39

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста не может что-либо комментировать относительно появившихся в сети видеосюжетов о расстреле азербайджанцами армянских военнослужащих. Об этом 3 октября на пресс-конференции сообщила ответственная на коммуникационные программы МККК в Армении Зара Аматуни.

По ее словам, организация, будучи нейтральной гуманитарной организацией, не имеет права высказываться на общественной площадке. Аматуни заметила, что видеосюжеты подобные тем, которые появились в сети, сразу оказываются в центре внимания структуры, которая не на общественном поле пытается организовать обсуждения и установить обратную связь.

Что касается количества армянских военнопленных, то, как отметила Аматуни, организация не делится с этой статистикой с общественностью, несмотря на наличие прямой связи с родными и близкими военнопленных. В последний раз представители МККК посетили армянских военнопленных 23 сентября, уточняли состояние их здоровья, условия содержания, обеспечивая связь с семьями.

В свою очередь, заместитель представителя Армении в ЕСПЧ Дианы Харазян сообщила, что в настоящее время ведется изучение видеосюжетов. Она отметила, что вопрос о правах армянских военнопленных вновь будет поднят в Европейском суде по правам человека. В суд будут представлены более убедительные доказательства, чтобы все промежуточные меры в отношении Азербайджана были применены. Впоследствии, после применения промежуточных мер, когда в суд будет представлена межгосударственная жалоба, факт расстрела армянских военнослужащих найдет свое отражение. Харазян отметила, что Азербайджан заявляет о наличии у него 17 армянских солдат, плененных в ходе событий 13 сентября. Причем, информация носила общий характер, несмотря на требование ЕСПЧ представить подробности, в том числе, медицинские документы. <Для нас неудивительно подобное поведение Азербайджана>, - сказала заместитель представителя Армении в ЕСПЧ.