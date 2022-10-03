Понедельник, 3 Октября 2022 14:38

АрмИнфо.Азербайджан уже второй раз не выполняет свое обещание вернуть армянских военнопленных, написал премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Twitter.

<Уже второй раз Азербайджан отказывается выполнить свое обещание по освобождению армянских военнопленных. Первый случай был в мае, когда в Брюсселе на переговорах было дано обещание, а второй - сейчас, когда в Вашингтоне Азербайджан обязался освободить 17 армянских военнопленных до 9/30>, - отметил глава армянского правительства.

Отметим, что в Telegram-каналах распространяется видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат.

В Минобороны Армении в связи с видео заявило, что на данный момент не могут дать какой-либо конкретной информации о месте и времени, сейчас соответствующие органы изучают видео, однако сомнений в подлинности видео нет, и это почерк, характерный для азербайджанских вооруженных сил.

А в аппарате Защитника прав человека РА отметили, что выяснили подлинность видео. <Оно новое, инцидент произошел 13 сентября этого года в ходе широкомасштабного нападения, развязанного азербайджанскими вооруженными силами на суверенной территории Республики Армения < > Это еще одно военное преступление, совершенное азербайджанскими вооруженными силами, источником которого является проводимая Азербайджаном последовательная политика армяноненавистничества, проявляющаяся во всех сферах общественной жизни, начиная с содержания образования, и содержащаяся в заявлениях президента этой страны. Кстати, эти протоколы были внесены и в недавно опубликованный отчет Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации по Азербайджану. Это видео, в числе прочих, войдет во внеочередной отчет Защитника прав человека и будет разослано международным организациям и субъектам>, - говорится в заявлении аппарата омбудсмена Армении.