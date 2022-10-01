Суббота, 1 Октября 2022 14:51

АрмИнфо.Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес представит в Сенат США 2 законодательные инициативы, которые обеспечат применение 907 резолюции (запрещающая правительству США оказывать какое-либо содействие Азербайджану) и запретят продажу американской военной техники, в частности истребителей F-16 и систем их модернизацииТурции . Об этом говорится в сообщении Бюро <Ай дат>.

В источнике говорится, что обсуждение законодательных правок назначено на 11 октября с.г.

Председатель комитета <Ай дата> в США Арам Амбарян выразил благодарность сенатору Менендесу за усилия по привлечению к ответственности двух безрассудных региональных сил, представляющих

реальную угрозу Армении и Арцаху.

<Американская комиссия <Ай дат> по нескольким направлениям продолжит работы для того, чтобы обеспечить принятие вышеуказанных законопроектов>, - говорится в сообщении.