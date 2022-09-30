Пятница, 30 Сентября 2022 22:05

АрмИнфо.В отношениях стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, к сожалению, есть проблемы, и это самый важный фактор, который нужно учитывать. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о роли Минской группы ОБСЕ в решении арцахского вопроса.

Премьер заметил, что проблемы в общении и работе между сопредседателями возникли на фоне событий в Украине. <Стороны заявляют об определенной готовности работать, но на рабочем уровне мы видим, что практические условия этого общения сложные>, - сказал он.