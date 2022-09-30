Пятница, 30 Сентября 2022 21:23

АрмИнфо. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может не включать вопрос Арцаха. Об этом в интервью 30 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Мы ожидаем, что возможно вопрос Нагорного Карабаха не будет включен в мирный договор между Арменией и Азербайджаном. В Париже, во время своего выступления, я отметил, что Армения и Азербайджан должны взаимно признать территориальную целостность друг друга, а основным бенефициаром в переговорном процессе по Нагорному Карабаху должны быть представители, выбранные народом Арцаха>, - сказал Пашинян.

Вместе с тем, он подчеркнул, что находится на постоянной связи с президентом Арцаха Араиком Арутюняном, с которым в результате

длительных обсуждений пришли к выводу, что подобный исход будет объективно правильным.

Премьер также обозначил, что время от времени Азербайджан также отказывается обсуждать вопрос Нагорного Карабаха с Арменией. В этой связи он отметил, что это отнюдь не новая позиция азербайджанской стороны.