Пятница, 30 Сентября 2022 21:22

АрмИнфо.Будучи в постоянном рабочем контакте с ОДКБ я понял что, что в Организации есть беспокойство по поводу того, что общественные настроения могут привести к тому, что Армения потеряет ОДКБ.

Однако есть беспокойство по другому поводу - что ОДКБ потеряет Армению. Ситуация очень сложная, и то, что я сказал - это не простая игра слов, так как нужна однозначная политическая оценка ситуации. Такую мысль высказал в беседе с Общественным телевидением Армении премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он отметил, что говорил на ОДКБ и готов сказать публично следующее: <Когда мы ранее с ними обсуждали вопрос безопасности, то ОДКБ как институциональная структура, обеспечивающая безопасность своих членов, заявляла, что границы Армении - <красная линия> для ОДКБ. Теперь же начались разговоры о том, что граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована и не демаркирована. Но ведь существует пояс ответственности ОДКБ. Иначе, если нет границ - нет ответственности - нет ОДКБ. Если так смотреть, то и граница между Россией и Беларусью не делимитирована, так же как между Россией и Азербайджаном. Есть неделимитированные границы и внутри пояса ответственности ОДКБ.

<Но наш подход однозначен: в декабре 2001 года при создании СНГ эти границы были приняты всеми членами и получили международное признание и стали государственными границами стран>, - подчеркнул премьер.

Пашинян отметил, что накануне встречался с Генсеком ОДКБ Засем, который представил выводы мониторинговой миссии, по которым армянская сторона дала свои замечания и предложения. <Решение принимает Совет ОДКБ. Однако в любом случае важна однозначная политическая оценка организации, будет ли зафиксирован факт агрессии с шагами по ее устранению?>.