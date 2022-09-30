Пятница, 30 Сентября 2022 21:12

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян утверждает, что всегда был готов поделиться деталями переговорного процесса по Нагорному Карабаху с политическими оппонентами. Об этом он заявил 30 сентября в интервью Общественной телекомпании, отвечая на вопрос о готовности сотрудничать с бывшим руководством Армении для поиска путей выхода из сложившейся ситуации.

Пашинян опроверг слухи о том, что информацией о деталях переговорного процесса владеют лишь <избранные>. Тем временем, как отметил премьер, об этом осведомлены не только члены Совбеза Армении, но и президент Арцаха, который, как считает Пашинян, делиться информацией как с членами Совбеза Арцаха, так и с бывшими президентами.

<Я всегда выражал готовность поделиться всей информацией с парламентской оппозицией, с их лидерами в лице Роберта Кочаряна (2-го президента -ред.) и Сержа Саргсяна (3-го президента РА - ред.). Они отказывались получать эту информацию>, - сказал премьер.

Он заверил, что никогда не избегал ответственности. При этом, как подчеркнул Пашинян, если есть политические силы, которые готовы внести свой вклад в установление прочного мира вокруг Армении, у них есть возможность сделать это.