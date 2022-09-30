Пятница, 30 Сентября 2022 21:01

АрмИнфо. Несмотря на то, что списки погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной Армении с 13 сентября на сегодня не опубликованы, это не значит, что они держаться в секрете. Семьи опознанных погибших об этом оповещены. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 30 сентября в интервью Общественной телекомпании.

По словам премьера, исходя из опыта 44-дневной войны, власти Армении пришли к выводу о том, что к публикации имен погибших следует проявлять институциональный подход.

Как указал премьер, список погибших обнародует Фонд страхования жизни и здоровья военнослужащих. <Некоторые останки еще не идентифицированы>, - отметил он

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня.

По данным Следственного комитета Армении, в результате азербайджанской агрессии 13-14 сентября, погиб 201 человек, в том числе 197 военных и четверо гражданских лиц.