Пятница, 30 Сентября 2022 16:36

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян встретился в Лос-Анджелесе с сенатором штата Калифорния Энтони Портантино и членом Ассамблеи штата Калифорния Адрином Назаряном.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, были обсуждены вопросы, связанные с отношениями Арцах-Калифорния и ситуацией в Арцахе.

Министр выразил признательность Энтони Портантино и Адрину Назаряну за многолетнюю принципиальную и объективную позицию и приверженность общечеловеческим ценностям.

На встрече также присутствовали мэр Глендейла Арташес Касахян, замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян, Постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян и представители Ай Дата.

Затем, Бабаян провел встречу с представителями Комиссии Ай Дат Западного округа США во главе с руководителем Норой Овсепян. На встрече также присутствовали члены совета Армянского образовательного учреждения США и ряд меценатов. Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией в Арцахе различных программ.

Министр выразил признательность Комиссии Ай Дат за постоянную поддержку и защиту интересов Арцаха.

Давид Бабаян высоко оценил усилия Армянского образовательного учреждения по достижению ощутимых результатов в научно-образовательной сфере, подчеркнув, что данная структура играет особую роль в развитии интеллектуального потенциала армянского народа.

На встрече также присутствовал постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян.