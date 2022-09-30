Пятница, 30 Сентября 2022 13:56

АрмИнфо. Обмен мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговорного процесса по мирному договору, делимитации границ и открытия коммуникаций состоялся на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с советником кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон.

Как отмечают азербайджанские СМИ, на встрече были отмечены обсуждения и конструктивный диалог между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведенные в последнее время в ходе телефонных разговоров.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе касающиеся азербайджано-французского двустороннего сотрудничества.