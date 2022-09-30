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АрмИнфо. Обмен мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговорного процесса по мирному договору, делимитации границ и открытия коммуникаций состоялся на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с советником кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон.
Как отмечают азербайджанские СМИ, на встрече были отмечены обсуждения и конструктивный диалог между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведенные в последнее время в ходе телефонных разговоров.
На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе касающиеся азербайджано-французского двустороннего сотрудничества.
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|Посол: Евросоюз всегда говорит - насилие никогда не должно становиться средством решения проблемы
|Ни о каком "экстерриториальном коридоре", ущемляющим суверенитет сторон, речь не идет - вице-премьер РФ
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|В Ашхабаде песни Бабаджаняна прозвучат под аккомпанемент симфонического оркестра.
|Россия сегодня не будет вступать в конфликты, защищая другие государства, если это не будет прямо угрожать ее собственной безопасности - эксперт
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|Посол: Россия делает всё от нее зависящее для продолжения процесса, запущенного трёхсторонним заявлением в ноябре 2020 года
|Традиционный фестиваль воздушных шаров стартует в Армении 13 октября
|Москва считает суверенным правом решение Еревана не направлять воинский контингент на учения ОДКБ в Казахстане - Захарова
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|Секретарь СБ Армении представил в МО США последствия азербайджанской агрессии
|Пашинян считает резонным существенное повышение зарплаты в системе МВД
|Участие США в региональных процессах несет в себе дополнительные гарантии безопасности - секретарь СБ Армении
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|Армения оплатила сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в РА не выполняются, в том числе со стороны союзника
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с американским конгрессменом
|Индия поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму около $250 млн
|Состоялась церемония подписания Декларации о дружбе между арцахским Мартуни и Глендейлом
|Американские конгрессмены представили резолюцию, осуждающую зверства, совершенные Азербайджаном в отношении армян
|Япония готова поддержать усилия по установлению мира в регионе
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