Пятница, 30 Сентября 2022 13:17

АрмИнфо.Ни для кого не секрет, что философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Об этом 30 сентября на 18-м совещании органов безопасности и спецслужб СНГ по вопросам разведки заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Цель абсолютно понятна - еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов", - сказал Лавров.

По его словам, наиболее яркий результат такого деструктивного курса - превращение Украины в антироссийский плацдарм. При этом он добавил, что "именно на это были направлены усилия по утверждению в Киеве русофобского режима, накачка вооруженных сил и неонацистских формирований современным оружием".

Лавров также напомнил о попытке совершения цветной революции в Белоруссии два года назад. "Но очевидно, что от подобного рода вмешательств во внутренние дела не застраховано ни одно государство СНГ. Это отчетливо видно по нахрапистым действиям США, НАТО, Евросоюза в Центральной Азии и на Южном Кавказе", - считает российский министр.

При этом глава МИД России указал на императив наращивания честного и открытого взаимодействия стран СНГ в быстроменяющемся мире, для обеспечения национальной безопасности. "В целях действенного реагирования на общие угрозы и вызовы, в том числе исходящие из Афганистана придаем большое значение углублению взаимодействия в рамках ОДКБ", - сказал Лавров, напомнив об успешной миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане в январе текущего года, которая свидетельствует о зрелости организации.

"Сейчас рассматривается возможность использования наблюдателей ОДКБ для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России, в частности, о делимитации армяно- азербайджанской границы, и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписания соответствующего договора. Думаю, что поддержка со стороны СНГ также была бы востребована", - сказал российский министр.