Пятница, 30 Сентября 2022 13:16

АрмИнфо. Генеральный штаб вооруженных сил Армении должен действовать, а не говорить. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян, комментируя вчерашнее заявление заместителя начальника ГШ Аракела Мартикяна о наличии приказа по восстановлению территориальной целостности страны.

Как считает депутат, подобного рода заявления вызывают больше вопросов, чем ответов. <Заместитель начальника Генштаба говорит, что имеется приказ о восстановлении суверенных территорий Армении, долг Вооруженных Сил - выполнить приказ начальства, и <мы сделаем все для его достижения>. Генеральный штаб должен действовать, а не говорить. Если ставится такая задача, то с какой целью ее афишируют: победить, не начав операции, или подготовить почву для новой агрессии Азербайджана?>, - задается вопросами парламентарий.

Он добавил, что нарушения территориальной целостности и суверенитета Армении неприемлемы. <Все красные линии давно пройдены. это уже всем понятно. Также совершенно ясно, что это правительство не только не предотвратит падение Армении, но и будет способствовать ему своими действиями. На данном этапе правительству, как воздух и вода, нужны новые политические жертвы для обслуживания общества, для резкого расширения рядов тех, кто несет с ним политическую ответственность, и для сокрытия правды>, - подчеркнул Тигран Абрамян.

Напомним, что накануне в Варденисе на встрече с послами зарубежных государств заместитель начальника Генерального штаба Армении Аракел Мартикян заявил о наличии приказа по восстановлению суверенных границ Армении. "Обязанность Вооруженных сил выполнять приказ Верховного главнокомандующего, все сделаем, чтобы достичь этого", - сказал Мартикян