Пятница, 30 Сентября 2022 11:21

АрмИнфо.Франция поддерживает инициативу по отправке оценочной миссию ЮНЕСКО в регион. Об этом в беседе с АрмИнфо заявила посол Франции в Армении Анн Луйо, на вопрос, стоит ли ожидать приезда миссии в регион в ближайшем будущем, учитывая, что уже два года прошло с момента достижения договоренности об этом, однако прогрессе по этому вопросу нет, а армянские памятники продолжают уничтожаться.

"Франция поддерживает инициативу по отправке оценочной миссию ЮНЕСКО в регион, но, к сожалению, в международных организациях решения принимаются не одной страной. Должен быть достигнут консенсус", - сказала дипломат.

На уточнение, следует ли из этого, что кроме Азербайджана есть и другие государства, которые выступают против отправки оценочной миссии, Луйо констатировала, что эти страны не то, чтобы против, но они и не нейтральны.

Напомним, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре того же года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря 2020 года коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии". В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники, фальсифицируется идентичность памятников.