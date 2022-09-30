Пятница, 30 Сентября 2022 11:18

АрмИнфо.Необходимо достичь международного соглашения для отправки миссии на армяно-азербайджанскую границу. Об этом в беседе с АрмИнфо заявилa посол Франции в Армении Анн Луйо, в ответ на вопрос, рассматривает ли французская сторона возможность отправки миссии на армяно-азербайджанскую границу, если подобный запрос поступит от армянских властей.

"Не только Франция, не только США, которые достаточно резко высказались в связи с атаками, подчеркнув их недопустимость, но и другие страны, которые могли бы взаимодействовать с нами для отправки миссии в Армению, чтобы подобные атаки не имели места и не возобновились", - подчеркнула дипломат.

При этом она подчеркнула, что Париж готов работать в этом направлении и всячески содействовать тому, чтобы привлечь другие страны в этот процесс.

Напомним, что накануне, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввиду того, что Азербайджан продолжает свою агрессивную риторику, Ереван, предлагает международным партнерам размещение на армяно-азербайджанской границе международной наблюдательной миссии, - будь то миссия ООН, ОБСЕ или другой международной организации.