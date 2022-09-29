Четверг, 29 Сентября 2022 20:53

АрмИнфо.Встреча премьер-министра Армении и президента Турции может состояться в ближайшее время, заявил в интервью армянской службе Радио <Свобода> вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по переговорам с Турцией Рубен Рубинян, отметив, что <повестка - процесс урегулирования отношений Армения- Турция>.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться 6 октября в Праге.

Рубинян напомнил, что последняя встреча со спецпредставилем по нормализации армяно- турецких отношений от Анкары Сердаром Кылычом состоялась в июле, когда была достигнута известная договоренность об открытии границ для граждан третьих стран и создании возможности прямых авиаперевозок грузов. <В действительности, 14 сентября должна была состояться встреча на границе между представителями соответствующих ведомств двух стран, чтобы обсудить имплементацию этих двух политических договоренностей, однако, 14 сентября, напомню, это было во время азербайджанского нападения, встреча была отложена по желанию турецкой стороны>, - отметил он.

На вопрос о том, что договоренности фактически остались на бумаге, он заявил, что они должны быть реализованы, потому что в конце концов есть политическая договоренность и политическая ответственность за выполнение этой договоренности.

Коснувшись того, что Анкара неприкрыто пытается показать, что готова взять на себя роль посредника, приложить такие усилия и считает ли Ереван такой формат приемлемым, если Эрдоган сделает такое предложение, спецпредставитель отметил, что <посредниками могут быть те стороны, которые нейтральны>. <Я считаю, что никто не может назвать Турцию нейтральной в контексте армяно-азербайджанских отношений и вторжения Азербайджана на территорию Армении>, - указал Рубен Рубинян