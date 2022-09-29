Четверг, 29 Сентября 2022 20:04

АрмИнфо. Вступление в войну на стороне одного государства никогда не является автоматическим актом. Даже договор НАТО, его 5-я статья, предполагает консультации и готовность применить все возможные меры.

Тоже самое, может менее юридически выверено, но Россия никогда не будет вовлекаться в войну исключительно в силу общего обещания помогать иностранному государству. Она будет рассматривать ситуацию, предпринимать политические усилия: Об этом в интервью Civilnet заявил политолог, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

По словам эксперта, Москва сегодня сосредоточена в огромной степени на Украине и отношениях с Западом, она не может и не будет отвлекаться на другие ситуации за пределами этого крупного экзистенциального конфликта с Западом. Поэтому она предпринимает дипломатические шаги, встречается с руководителями Армении и Азербайджана, выполняет миссию миротворца, устанавливает по этому вопросу довольно платные контакты с Эрдоганом.

<Сказав, что Москва не будет отвлекаться на другие регионы, я имел ввиду использование военной силы. Но это не значит, что Россия в дипломатическом отношении и политическом отношении будет устраняться из других регионов, где она находится сегодня под давлением. В России внимательно следят за политическим развитием событий, хотя может быть не очень хорошо понимают глубинные корни того, что происходит, скажем, особенности внутриполитической борьбы в Армении не очень хорошо понятны в России. Но при этом Россия довольно ревниво смотрит на попытки третьих стран также поучаствовать в миротворчестве между Арменией и Азербайджаном>, - считает Тренин.

По его словам, такое негативное впечатление произвел в России визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Армению. <Многие понимают, что она это делает для внутриполитических целей - на носу выборы, армянский избиратель составляет определенный процент ее электората в Калифорнии. Но и попытки некоторых европейских лидеров стать более активными в миротворчестве воспринимается с подозрением с ревностью>, - подчеркнул он.

Но в целом, как считает политолог, вопросы есть не столько к Азербайджану, который рассматривается как союзник Турции, с которой очень сложные отношения, целый комплекс - от сотрудничества до соперничества. Отношения с Арменией сегодня тоже сложны, но в другом плане, потому что часть армянского общества привержена союзническим отношениям с Россией, другая часть - к России относится скептически, может быть, даже враждебно, что вызывает некоторые вопросы. <России здесь, как мне представляется, сложнее определиться в отношении Армении в большей степени, чем в отношении Азербайджана, который более менее понятен как союзник Турции, как страна с которой отношения строятся исключительно на прагматичной основе, и на большее Россия не претендует. Армения же является членом ОДКБ, членом ЕАЭС и в то же время у Армении разные позиции, разные точки зрения в отношении России, и это вызывает вопросы, так как здесь все намного динамичнее, ведь завтра улица может избрать другого руководителя>, - констатирует эксперт. Между тем, по убеждению Тренина, главным партнером в регионе, с которым Россия может что- то урегулировать - это скорее Турция. <Здесь президенты Путин и Эрдоган о чем-то могут договориться. А вот рассчитывать на то, что Баку и Ереван могут договориться сами - надежд на сегодняшний день мало>, - считает эксперт, подчеркивая, что если сегодня трудно решить проблему армяно-азербайджанского противостояния, то, по крайней мере, можно сделать так, чтоб избегать высокого уровня ее обострения. Как бы то ни было, но <Россия сегодня не будет вступать в конфликты, защищая другие государства, если это не будет прямо угрожать ее собственной безопасности>.