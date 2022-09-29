Четверг, 29 Сентября 2022 19:54

АрмИнфо. Россия делает все необходимое и все от неё зависящее для того чтобы процесс урегулирования, который был запущен с подписанием трёхстороннего заявления ( между Арменией, Россией и Азербайджаном-ред.) от 9 ноября 2020-го несмотря на все проблемы,противоречия и разногласия шел.

Об этом 29 сентября в беседе с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, в ходе визита дипломатов в приграничный Сотк, который ранее был обстрелян вражескими силами. <И мы над этим продолжаем упорно работать, всячески способствуя сторонам в выработке общих позиций. Это требует очень больших усилий, но мы это делаем и продолжим делать>,- сказал дипломат.

При этом он отметил, что в России понимают, что у армянской стороны были различные ожидания от неё. Вместе с тем он не стал комментировать высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что армянская сторона заплатила миллионы долларов, однако, союзки не выполнили своих обязательств по поставке вооружения. Он призвал обратиться к соответствующим экспертам в этой сфере, и добавил, что это очень чувствительный вопрос, касающийся армяно-российского сотрудничества.