Четверг, 29 Сентября 2022 19:52

АрмИнфо. Москва считает суверенным правом решение Еревана не направлять воинский контингент на учения ОДКБ в Казахстане. Об этом 29 сентября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, власти Армении действуют исходя из своих приоритетных задач.

"Что касается принятого Ереваном решения не направлять воинские контингенты для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане, я думаю, в этом вопросе Армения действует исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ней и ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки. Это ее суверенное право", - сказала Захарова.

В то же время она подчеркнула, что звучащая в Армении от отдельных политических деятелей необоснованная критика ОДКБ не идет на пользу поиску выверенных и взаимовыгодных решений. <Толку от подобных деструктивных заявлений мало>, - сказала официальный представитель МИД России.

Комментируя тему размещения международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе, о необходимости чего накануне вновь высказался премьер-министр Армении Никол Пашинян, Захарова отметила, что «нельзя подменять действующее реально чем-то мнимым». "Мы выступаем за полную и неукоснительную реализацию всех тех договоренностей, которые были заключены тремя странами для урегулирования того затяжного конфликта, который много раз срывался в опасные, кровавые пике", - отметила она.

Говоря о трёхсторонних заявлениях Армении, Азербайджана и России, Захарова сказала что эти документы согласованы не просто между посредником и отдельной страной, а между странами, которые являются частью этой длительной истории конфликта. «Там намечено очень многое, там есть и теория и практика, есть констатация произошедшего и планы на будущее", - подчеркнула Захарова, заявив, что «этим они и бесценны и являют собой настоящую, а не мнимую дорожную карту".

