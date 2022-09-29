Четверг, 29 Сентября 2022 19:50

АрмИнфо.Министерство обороны Армении представило имена военнослужащих, погибших при защите Родины 28 сентября.

<28 сентября в результате азербайджанской провокации при защите Родины погибли подполковник Наапет Маргарян, сержант Ованес Сукиасян и рядовой Эдуард Ованнисян. Министерство обороны Армении разделяет тяжелую скорбь утраты и выражает поддержку членам семей, родственникам и однополчанам погибших военнослужащих>, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее МО РА распространило сообщение, согласно которому 28 сентября с 18:00 подразделения ВС Азербайджана с применением минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия открыли огонь по позициям на восточном направлении армяно- азербайджанской границы. Ситуация стабилизировалась в 22:00, но в результате провокации погибли трое армянских военнослужащих