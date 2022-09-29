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 Четверг, 29 Сентября 2022 19:48

Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона

Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона

АрмИнфо.Дискуссия по поводу выхода Армении из ОКДБ создается искусственным образом, тогда как такой дискуссии на общественном уровне на самом деле нет, она продавливается со стороны прозападных общественно-политических кругов и их спонсоров.  Об этом на встрече с журналистами заявил член экспертного клуба "Глас народа" Арман Гукасян.

По его словам, сегодня активно распространяется односторонняя манипуляция сознанием граждан и ведется работа не только по прозападным каналам передачи информации, но и со стороны официальных провластных ресурсов.

Как указал Гукасян, многие прозападные силы в Армении представили визит Пелоси в Армению в качестве того, что американцы спешат на помощь армянскому народу именно в связи с обострением отношений с Баку, однако, ничего общего с реальностью данные информационные потоки не имеют. Эксперт напомнил - данный визит был запланирован задолго до эскалации конфликта. Так что очевидно, что американцы и их группа поддержки сделали все, чтобы ввести общественность в заблуждение с целью воспользоваться сложившейся ситуацией. "США всегда играли и играют на противоречиях между различными странами и пытаются извлечь для себя дивиденды. Это свойственно американской политике", - подчеркнул он.

По словам эксперта, активность Запада очевидна, а пояснение этому очень простое: военное противостояние на Украине. Сейчас коллективный Запад делает так, чтобы оголить фланги России и открыть разные новые для Москвы фронты. Учитывая, что Армения является союзником России на Южном Кавказе, а сам регион является довольно сложным, то здесь интерес США к Армении значительно вырос. Цель США - не благосостояние и безопасность Армении, а вытеснение российских интересов из региона.

При этом, как подчеркнул Гукасян, многие умалчивают о том, что у США в регионе Южного Кавказа уже есть союзник в лице Турции, которая является членом НАТО. Каким образом США будут вооружать Армению против своего союзника? Каким образом США разместят базы НАТО вместо 102-ой российской военной базы в Гюмри, которая защищает Армению, если это невозможно в рамках НАТО? Армения в результате необдуманных действий может вновь оказаться лицом к лицу перед турецкой угрозой. Именно к такому исходу и ведут западные советники некоторых общественно-политических сил в Армении", - уверен Арман Гукасян.

Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона, но от этого пострадает только Армения", - резюмировал эксперт. 

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