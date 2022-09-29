Четверг, 29 Сентября 2022 19:48

АрмИнфо.Дискуссия по поводу выхода Армении из ОКДБ создается искусственным образом, тогда как такой дискуссии на общественном уровне на самом деле нет, она продавливается со стороны прозападных общественно-политических кругов и их спонсоров. Об этом на встрече с журналистами заявил член экспертного клуба "Глас народа" Арман Гукасян.

По его словам, сегодня активно распространяется односторонняя манипуляция сознанием граждан и ведется работа не только по прозападным каналам передачи информации, но и со стороны официальных провластных ресурсов.

Как указал Гукасян, многие прозападные силы в Армении представили визит Пелоси в Армению в качестве того, что американцы спешат на помощь армянскому народу именно в связи с обострением отношений с Баку, однако, ничего общего с реальностью данные информационные потоки не имеют. Эксперт напомнил - данный визит был запланирован задолго до эскалации конфликта. Так что очевидно, что американцы и их группа поддержки сделали все, чтобы ввести общественность в заблуждение с целью воспользоваться сложившейся ситуацией. "США всегда играли и играют на противоречиях между различными странами и пытаются извлечь для себя дивиденды. Это свойственно американской политике", - подчеркнул он.

По словам эксперта, активность Запада очевидна, а пояснение этому очень простое: военное противостояние на Украине. Сейчас коллективный Запад делает так, чтобы оголить фланги России и открыть разные новые для Москвы фронты. Учитывая, что Армения является союзником России на Южном Кавказе, а сам регион является довольно сложным, то здесь интерес США к Армении значительно вырос. Цель США - не благосостояние и безопасность Армении, а вытеснение российских интересов из региона.

При этом, как подчеркнул Гукасян, многие умалчивают о том, что у США в регионе Южного Кавказа уже есть союзник в лице Турции, которая является членом НАТО. Каким образом США будут вооружать Армению против своего союзника? Каким образом США разместят базы НАТО вместо 102-ой российской военной базы в Гюмри, которая защищает Армению, если это невозможно в рамках НАТО? Армения в результате необдуманных действий может вновь оказаться лицом к лицу перед турецкой угрозой. Именно к такому исходу и ведут западные советники некоторых общественно-политических сил в Армении", - уверен Арман Гукасян.

Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона, но от этого пострадает только Армения", - резюмировал эксперт.