Четверг, 29 Сентября 2022 16:28

АрмИнфо. В 2023 году расходы государственного бюджета Армении на оборонные нужды увеличатся на 47,2% или на 160,7 млрд драмов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Бабкен Тунян.

Он подчеркнул, что в следующем финансовом году оборонный бюджет Армении составит 501 млрд 285 млн драмов.

Депутат отметил, что на сферу обороны, общественного порядка, безопасности и судебной деятельности будет выделено 708,6 млрд драмов против 518,6 млрд драмов в 2021 году. Тем самым, ассигнования увеличатся на 190 млрд драмов или на 37%.

Финансовые ресурсы в основном будут направлены на нужды обороны, поддержание общественного порядка, национальную безопасность и судебную деятельность.