Четверг, 29 Сентября 2022 14:26

АрмИнфо. Зарплаты полицейским и сотрудникам спасательной службы должны быть повышены в разы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября на заседании правительства.

Премьер напомнил, что Армения на пути к созданию министерства внутренних дел, куда помимо самой полиции будут включены сотрудники спасательной службы. Процесс, как считает Пашинян, должен сопровождаться существенным повышением заработной платы. <Конечно, сейчас зарплаты в патрульной полиции значительно высокие. Наше понимание состоит в том, что зарплаты полицейским и спасателям должны еще, в разы, существенно, ощутимо быть повышены. Но параллельно нужно будет проверить их профессиональные качества>, - заявил Пашинян.

Как считает премьер, в этом вопросе можно будет воспользоваться опытом, приобретенном при аттестации учителей, на основе которого им повышаются зарплаты.

Напомним, что решением правительства от марта 2021 года, заработная плата вновь нанятых младших инспекторов патрульного взвода с трудовым стажем или стажем военной службы до 5 лет была увеличена с 190 тыс. драмов до 320 тыс. драмов. Ежемесячная зарплата патрульного в звании лейтенанта полиции со стажем воинской службы 2-5 лет была установлена примерно на уровне 402 181 драмов вместо прежних 198 565 драмов