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АрмИнфо. Зарплаты полицейским и сотрудникам спасательной службы должны быть повышены в разы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября на заседании правительства.
Премьер напомнил, что Армения на пути к созданию министерства внутренних дел, куда помимо самой полиции будут включены сотрудники спасательной службы. Процесс, как считает Пашинян, должен сопровождаться существенным повышением заработной платы. <Конечно, сейчас зарплаты в патрульной полиции значительно высокие. Наше понимание состоит в том, что зарплаты полицейским и спасателям должны еще, в разы, существенно, ощутимо быть повышены. Но параллельно нужно будет проверить их профессиональные качества>, - заявил Пашинян.
Как считает премьер, в этом вопросе можно будет воспользоваться опытом, приобретенном при аттестации учителей, на основе которого им повышаются зарплаты.
Напомним, что решением правительства от марта 2021 года, заработная плата вновь нанятых младших инспекторов патрульного взвода с трудовым стажем или стажем военной службы до 5 лет была увеличена с 190 тыс. драмов до 320 тыс. драмов. Ежемесячная зарплата патрульного в звании лейтенанта полиции со стажем воинской службы 2-5 лет была установлена примерно на уровне 402 181 драмов вместо прежних 198 565 драмов
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|Секретарь СБ Армении представил в МО США последствия азербайджанской агрессии
|Пашинян считает резонным существенное повышение зарплаты в системе МВД
|Участие США в региональных процессах несет в себе дополнительные гарантии безопасности - секретарь СБ Армении
|В зимнем сезоне 2022-2023 ведущие туроператоры России предложат туры на горнолыжный курорт Армении в Цахкадзоре
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|Американские конгрессмены представили резолюцию, осуждающую зверства, совершенные Азербайджаном в отношении армян
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|Пашинян: Новое вторжение Азербайджана должно быть остановлено и осуждено
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|Посол России ознакомился с ситуацией в Джермуке и Горисе
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|Мы должны ежедневной работой продолжать поддерживать в обществе дух борьбы - Серж Саргсян
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|Посол США: Мы на самом высоком уровне делаем все, чтобы не допустить применения силы
|Жильбер-Люк Девиназ: Франция и впредь будет поддерживать Армению
|Кристине Григорян обратила внимание координатора Совета Европы на нарушения основных прав лиц 1400 детей, перемещенных в результате азербайджанской агрессии
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|Кочарян убежден: Членство Армении в ОДКБ не помеха для приобретения вооружения
|Арарат Мирзоян принял делегацию Сената Франции
|Роберт Кочарян скептично относится к перспективам продажи Францией и США вооружения Армении
|Судья Борис Бахшиян оправдан
|Пашинян отметил важность визита международной наблюдательской миссии в районы, пострадавшие от азербайджанской оккупации, и в пограничную зону
|Участники акции протеста: Глава Минэкономики нас просто <кинул>
|Второй президент Армении категорически не согласился с подходами Левона Тер- Петросяна и назвал ключ будущего Арцаха
|Омбудсмен Армении представила главе ЕСПЧ последствия азербайджанской агрессии
|Туркменистан готов провести у себя международный форум по продовольственной безопасности
|Адвокаты Парижа осуждают агрессию Азербайджана против Армении
|Кочарян: Ни Россия, ни США, ни Франция не имеют сегодня серьезных рычагов воздействия на Азербайджан и Турцию
|Роберт Кочарян указал на страну, способную усмирить аппетиты Азербайджана на юг Армении
|Арман Татоян представил доказательства военных преступлений Азербайджана на конференции высокого уровня в Лос-Анджелесе
|Роберт Кочарян: Переговорный процесс по Арцаху при текущих реалиях будет в формате Баку-Степанакерт-Москва
|Макрон позвонил Алиеву
|Посольство России и делегация Евросоюза выступили с заявлением в связи со второй годовщиной 44-дневной войны
|Джеки Спейер: Надеюсь, Армения также пойдет по пути Украины и "даст отпор России"
|В МО Армении сообщили об обнаружении военнослужащего-срочника, числящегося пропавшим без вести в результате азербайджанской агрессии
|Министр обороны Франции объявил об отправке французской делегации в Армению для оценки ситуации
|Два самолета авиакомпании <Аэрофлот> вместо Еревана приземлились в Минводах
|В США состоялась встреча Гаджиев-Григорян
|Армянские организации Украины наградили Дениса Автономова почетными грамотами и благодарностями
|Сенаторы США намерены лишить Азербайджан любой военной помощи
|Адам Шифф: США должны принять решительные и содержательные меры против Азербайджана
|Замминистра окружающей среды: Лесные пожары в Джермуке, вспыхнувшие в результате азербайджанской агрессии, привели к деградации земель
|Заявление МИД: Развязанная Азербайджаном война против Нагорного Карабаха является преступным проявлением государственной политики по этнической чистке армян Арцаха
|Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Армении
|Землетрясение в Турции ощутили жители Ширакской области и Еревана
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