Четверг, 29 Сентября 2022 14:07

АрмИнфо.Участие США в региональных процессах несет в себе положительный эффект и дополнительные гарантии безопасности. Об этом в интервью армянской службе <Голоса Америки> заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Оценивая состоявшуюся в Вашингтоне встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым при посредничестве советника

президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Армен Григорян оценил ее, как весьма эффективную.

<Мы обсудили повестку урегулирования нагорно- карабахской проблемы, а также темы установления мира в регионе. Они связаны с делимитацией и безопасностью границ, а также с другими вопросами, которые способны принести стабильность и мир в регион>, - сказал Григорян.

Он отметил, что сегодня Армения и Азербайджан обсуждают четыре взаимосвязанные повестки дня: гуманитарная, разблокирование региона, делимитация и демаркация, вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой. <В этих направлениях мы попытались оценить, как мы продвигаемся вперед, и со всем тем, что связано с мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Конкретность того, как мы продвигаемся вперед, связана с этими темами>, - заявил секретарь Совета безопасности.

Григорян напомнил, что помимо формата своих встреч, армяно-азербайджанские переговоры проходят и в других форматах - на уровне министров иностранных дел, вице-премьеров и руководителей службы национальной безопасности. Наряду со всем этим, по словам Григоряна, также проходят встречи руководителей страны, которые связаны с прогрессом, зафиксированным в других форматах. Он указывает на два основных фактора, благодаря которым стало возможным прекращение огня во время недавних военных столкновений на границе Армении и Азербайджана. По его словам, это ответные действия армянской армии и причастность американской стороны. <Личное участие госсекретаря Блинкена, у которого было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, а также интенсивное участие США на других уровнях привело к остановке эскалации>, сказал Григорян.

Отметим, что интервью появилось после вчерашней эскалации на армяно-азербайджанской границе.