Четверг, 29 Сентября 2022 10:48

АрмИнфо. Индия поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму в 20 млрд рупий ($244,7 млн). Об этом в четверг сообщает газета The Economic Times.

По ее данным, поставки будут осуществляться на основе контрактов, подписанных двумя странами в начале сентября. В соответствии с ними Индия поставит Армении реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Пинака" собственной разработки, которые впервые будут проданы за границу, а также противотанковые ракеты и партию боеприпасов.

В 2020 году Индия поставила Армении четыре установки артиллерийской разведки Swathi.

Объем поставок вооружений из Индии вырос более чем в семь раз с 2014 года, когда к власти пришло правительство Нарендры Моди. По данным Министерства обороны страны, объем оборонного экспорта увеличился до 116 млрд рупий (порядка $1,528 млрд) в 2021-2022 финансовом году (завершился 31 марта) с 19,4 млрд рупий (около $255,6 млн) в 2014- 2015 финансовом году.