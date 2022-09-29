Четверг, 29 Сентября 2022 10:40

АрмИнфо.Сопредседатель армянской группы Конгресса США Джеки Спейер, конгрессмены Фрэнк Паллоне, Адам Шифф и Анна Эшу представили резолюцию, осуждающую зверства и нарушения Женевских конвенций, совершенные Азербайджаном в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц.

"Слишком долго Азербайджан безнаказанно совершал зверства против армянских военнослужащих и мирных жителей. От ужасающих увечий тел военнослужащих до обезглавливания и преднамеренных нападений на медицинские учреждения и религиозные объекты. Азербайджан неоднократно демонстрировал крайнее пренебрежение к основному человеческому достоинству и международному праву. Мы должны привлечь правительство Алиева к ответственности за серьезные нарушения Женевских конвенций и зверства, совершенные его войсками против армянских военнослужащих и мирных жителей", - сказала Спейер.

В свою очередь Адам Шифф напомнил о последней агрессии Азербайджана против Армении, констатировав, что мир ответил на жестокость президента АР Ильхама Алиева лишь языком ложной эквивалентности.

"В этом конфликте есть только один виновник - Азербайджан, и Соединенные Штаты должны привлечь его к ответственности. Мы должны безоговорочно осудить нападения Азербайджана на Армению и Арцах, изучить санкции и использовать наше влияние, чтобы призвать к немедленному расследованию военных преступлений Алиева и многочисленных нарушений его страной международного права", - сказал Шифф.

А Паллоне добавил, что пришло время международному сообществу консолидироваться и привлечь Азербайджан к ответственности за его нападения на суверенную территорию Армении и гнусные нарушения прав человека. "Я абсолютно осуждаю эти нарушения и буду продолжать работать с моими коллегами в Конгрессе, чтобы привлечь Алиева к ответственности за бесчеловечное и преступное обращение его военных с армянскими военнослужащими и гражданскими лицами. Пришло время противостоять этому безжалостному диктатору, чтобы обеспечить мир в регионе и поддержать международное право", - подчеркнул конгрессмен.

В резолюции осуждаются зверства, совершенные Азербайджаном, в том числе нарушения им Женевских конвенций, содержится призыв к соответствующим международным трибуналам расследовать все военные преступления, совершенные Азербайджаном против армянского народа, и к администрации Байдена изучить возможность применения санкций к Азербайджану в ответ на его грубые нарушения международного права.

Также констатируется, что 13 сентября 2022 года Азербайджан начал беспрецедентное вторжение на суверенную территорию Армении, в результате которого погибло более 200 армян. Во время агрессии азербайджанские военнослужащие совершили вопиющие нарушения прав человека, включая осквернение тела армянской военнослужащей и, вероятно, внесудебную казнь армянского военнопленного. Серьезные нарушения Женевских конвенций, включая умышленное убийство, считаются военными преступлениями в соответствии с законодательством Соединенных Штатов и международными нормами.

Новые атаки Азербайджана на Армению последовали за его неспровоцированным нападением на Нагорный Карабах в октябре 2020 года, в результате которого погибли тысячи армянских военнослужащих и солдат и возник гуманитарный кризис, в результате которого было перемещено более 100 000 этнических армян. Азербайджан преднамеренно наносил удары по религиозным объектам и медицинским учреждениям, включая роддом, и не расследовал внесудебные казни и пытки армянских гражданских лиц и военнослужащих, совершенные азербайджанскими войсками. Более того, Азербайджан продолжает незаконно удерживать десятки армян в качестве задержанных и военнопленных в нарушение международного права.