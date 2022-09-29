Четверг, 29 Сентября 2022 10:31

АрмИнфо.28 сентября в Токио вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян встретился с председателем Палаты советников парламента Японии Хидехисой Оцудзи.

Как передает пресс-служба НС, вице-спикер представил подробную информацию о посягательствах азербайджанской стороны на суверенную территорию Армении 13-14 сентября. Он рассказал о жертвах среди гражданского населения и военных, ущербе, причиненном населенным пунктам и инфраструктурам республики. В этом контексте вице-спикер указал на важность прямого осуждения международным сообществом агрессивных действий Азербайджана.

Хидехиса Оцудзи выразил сожаление в связи с недавним военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Армении. Он сообщил, что Япония везде выступает за мир, и готова поддержать усилия по установлению мира в регионе.

Участники встречи обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, выразив готовность приложить дополнительные усилия для углубления и расширения политических и культурных связей между двумя странами.

Вице-спикер НС РА также встретился с исполняющим обязанности председателя парламентской группы дружбы Япония-Армения Такеаки Мацумото.

В ходе визита Акоп Аршакян провел встречу с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаока.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества между Арменией и Японией в сфере образования, возможности увеличения студенческих обменов, практических шагов по углублению сотрудничества в сферах науки, образования и информационных технологий.

Затем вице-спикер НС встретился со старшим вице- президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Кейчиро Наказава. Был обсужден ряд вопросов, касающихся развития сотрудничества между Арменией и Японией в гуманитарной, научной, культурной, экономической сферах, высоких технологий, предотвращения кризисов. Стороны особо отметили сотрудничество между университетами двух стран, взаимные визиты армянских и японских ученых и исследователей с целью осуществления совместной деятельности в двух странах. -