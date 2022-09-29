Четверг, 29 Сентября 2022 10:26

АрмИнфо.США работают на нескольких уровнях с Арменией и Азербайджаном для деэскалации ситуации. Об этом на брифинге заявил спецпредставитель Госдепа США Нэд Прайс.

Так, на вопрос была ли вчерашняя встреча советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности с секретарем Совбеза РА и помощником президента Азербайджана частью устойчивого процесса, запущенного в Нью-Йорке или же : , Прайс, в частности сказал: "Насколько я понимаю, вчерашняя встреча была на уровне советников по национальной безопасности. Мы занимались - госсекретарь взаимодействовал со своими коллегами из МИД. Госсекретарь также взаимодействовал на уровне лидеров Армении и Азербайджана. Таким образом, мы взаимодействуем на нескольких уровнях, по нескольким каналам, чтобы усилить необходимость деэскалации и разграничения".

Меж тем, на вопрос, почему американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филип Рикер не участвовал во вчерашней встрече, состоявшееся в Белом Доме, представитель Госдепа напомнил, что Рикер активно взаимодействовал со своими армянскими и азербайджанскими коллегами.

"Он, конечно, был в Нью-Йорке на прошлой неделе с нами, с секретарем.

Он принял участие в трехсторонней встрече, которую он (госсекретарь -

ред.) провел - мы провели с Арменией и Азербайджаном. Недавно он был

на Южном Кавказе, где лично встречался с высокопоставленными

чиновниками. Так что он был глубоко вовлечен в это", - сказал Прайс.

Отметим, что 28 сентября по инициативе советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в Белом доме состоялась встреча секретаря Совбеза РА Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Как сообщил сам Григорян, на встрече обсуждался процесс долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также потребность установления мира в регионе. Была подчеркнута важность ликвидации последствий последней агрессии.

Добавим также, что на полях ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Госсекретаря США с главами МИД Армении и Азербайджана.