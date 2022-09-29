Четверг, 29 Сентября 2022 09:53

АрмИнфо.Мир нельзя навязать. Так отреагировал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и кризисе в Грузии Тойво Клаар на последнее нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, приведшее к гибели трех армянских военнослужащих.

"Сегодня снова поступили сообщения об убийстве трех армянских военнослужащих и одном раненом со стороны Азербайджана. Эти и многие другие бессмысленные жертвы подпитывают ненависть и нестабильность. Безопасность действительно возможна только в том случае, если границы соблюдаются, а войска не сталкиваются друг с другом на близком расстоянии. Мир нельзя навязать", - написал спецпредставитель ЕС в своем Твиттер.

Напомним, что вражеские силы 28 сентября вновь обстреляли армянские боевые позиции в восточном направлении из различного вида вооружения. Была применена, в том числе и артиллерия. У армянской стороны в результате этих действий врага трое погибших военнослужащих.