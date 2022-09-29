Четверг, 29 Сентября 2022 09:52

АрмИнфо. Новое вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армению должно быть остановлено и осуждено. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Согласно его записи, в результате нового нападения погибли трое армянских солдат. <Это нападение на независимость, суверенитет и демократию Армении. Азербайджанское вторжение должно быть остановлено и осуждено>, - отметил глава армянского правительства.

Накануне Министерство обороны Армении распространило сообщение, согласно которому 28 сентября, начиная с 18:00 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, применяя минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. Ситуация стабилизировалась к 22:00, но в результате провокации со стороны противника у армянской стороны погибли трое военнослужащих.