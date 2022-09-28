Среда, 28 Сентября 2022 20:49

АрмИнфо.28 сентября посол России в Армении Сергей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе при посольстве В.Косов совместно с командующим Объединенной группировкой войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации Т.Парваняном посетили города Джермук и Горис. Об этом говорится в сообщении посольства РФ.

Глава диппредставительства встретился с представителями армянского армейского командования на местах, ознакомился с обстановкой на армяно-азербайджанской границе и ущербом, нанесённым в приграничных районах в результате обстрелов 13-14 сентября с.г.

В рамках поездки Сергей Копыркин также посетил расположения отдельной батальонной группы 102-ой российской военной базы в Горисе и отдельной авиационной группы российского миротворческого контингента в Сисиане.