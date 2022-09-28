Среда, 28 Сентября 2022 19:14

АрмИнфо.27 сентября губернатор Сюникской области Роберт Гукасян принял Посла США в Армении Линн Трейси. Об этом сообщает областная администрация Сюника.

Вместе с послом область посетили заместитель начальника экономического и политического отдела посольства Ким Запфель, директор армянского офиса USAID Джон Алело и программный координатор офиса Айкануш Багратунян.

В ходе встречи Роберт Гукасян, представляя подробности вторжения в азербайджанский Сюник 13 сентября, указал на важность того, что в этот сложный период американский дипломат была рядом с армянским

народом. <Нам известна Ваша позиция, и позиция США в отношении всего этого, за что мы благодарны вам. Но последняя двухдневная война на суверенной территории РА, показала, что противник нарушил не только основные права другого государства и все права человека, но и нацелился даже на машины скорой помощи. <Люди здесь не хотят покидать свои населенные пункты, что увеличивает риск военных действий против мирного населения. Все это должно быть оценено международным сообществом, поэтому еще раз просим всех обратить внимание на недавние действия противника и оказать на него четкое давление, чтобы не допустить их повторения.

Линн Трейси, в свою очередь, отметила, что конфликт между Арменией и Азербайджаном находится в центре внимания Соединенных Штатов, хотя

параллельные конфликты существуют и в более широком регионе. <Мы делаем все на самом высоком уровне, в том числе по дипломатическим каналам, чтобы не допустить применения силы, обеспечить непрерывность переговоров и иметь перспективу такого урегулирования проблемы, которое принесет долгосрочный и стабильный мир>, - заявила дипломат.

Она отметила, что понимает, насколько сложно сейчас жителям Сюника, как и других приграничных районов. Именно поэтому она посетила регион

вместе со своими коллегами, чтобы понять, что происходит, и чем они могут помочь.

Роберт Гукасян обсудил с гостями ряд вопросов, возникших в контексте событий, происходящих вокруг региона, а также поблагодарил Агентство международного развития США за проделанную до сих пор работу, отметив, что проекты при продолжении сотрудничества должны быть направлены не только на развитие, но и на решение проблем в трудных ситуациях.

Линн Трейси, которая завершает свою дипломатическую миссию в Армении, отметила: <Ситуация в Сюнике, в Армении в целом всегда

будет у меня в голове, и если я могу что-то сделать для установления здесь мира, я сделаю это в будущем, независимо от того, где я буду находиться>