Среда, 28 Сентября 2022 19:10

АрмИнфо. Франция и впредь будет поддерживать Армению, а также оказывать содействие процессам, направленным на достижение мира. Об этом заявил председатель Группы-дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбер-Люк Девиназ в ходе встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Как сообщает пресс-служба аппарата главы государства, в ходе встречи с президентом члены Группы дружбы Франция-Армения отметили важность программ по обеспечению стабильности и мира в регионе, а также расширению отношений по разным направлениям. Они с удовлетворением отметили, что даже в сложной ситуации, создавшейся после войны, Армения продолжает придерживаться основополагающих принципов демократии.

В свою очередь президент Хачатурян высоко оценил адресные заявления Франции об азербайджанском нападении на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также в ходе 44-дневной Арцахской войны, и в послевоенный период. Вместе с тем, он высоко оценил вклад Франции и ее активные усилия по инициированию заседания Совета Безопасности ООН