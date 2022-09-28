Среда, 28 Сентября 2022 17:57

АрмИнфо. Украина перестала воспринимать отношения с Турцией как часть партнерства с Западом. В каком-то смысле это то, к чему давно стремился сам Эрдоган, - стать более самостоятельным на мировой арене, быть между Западом и не-Западом.

Но в Украине долго не замечали или игнорировали эти нюансы, считая, что Турция никуда не денется, пока остается в составе НАТО. Об этом говорится в статье украинского политического аналитика Илии Кусы, опубликованной в сетевом издании Фонда Карнеги Garnegie Endowment for International Peace.

Как, в частности, отмечает аналитик, двуликое поведение Турции вызывает недовольство Киева, которое проявляется в разных формах - публичной критике, официальных протестах, вызовах турецкого посла. Но, означает ли это, что отношения Украины и Турции движутся к резкому охлаждению или даже разрыву?

В этом плане аналитик отмечает, что ни Анкара, ни Киев не воспринимали другую как долгосрочного стратегического партнера или военно-политического союзника. Отношения строились на ситуативном и точечном сотрудничестве там, где это получалось сделать, - например, в производстве ударных беспилотников, строительстве транспортной инфраструктуры, торговле зерном, солидарности по Крыму или вопросах безопасности судоходства в Черном море.

В своих геополитических расчетах Турция рассматривала Украину не как ценного союзника, а, скорее, как буферную территорию, с помощью которой можно сдерживать российское влияние в регионе. Ценность России как партнера была для Турции выше, чем Украины, и в экономике, и в сфере безопасности. К примеру, Анкара присоединилась к российскому <Турецкому потоку>, доставляющему в Европу газ в обход украинской территории, или закупила у Москвы комплексы С-400 без оглядки на критику США и НАТО. Все это подтверждало, что Турция, преследуя свои национальные интересы, готова не обращать внимания на мнение союзников, а значит, Украина не может в полной мере полагаться на нее в противостоянии с Россией.

В условиях растущего международного напряжения Анкара стремится не только сохранить уже имеющиеся достижения, но и использовать российское вторжение, чтобы взойти на вершину как минимум регионального порядка. Главный инструмент - роль посредника, которую Турция взяла на себя с самого начала войны. Посредничество позволяет Анкаре не разрывать связей ни с одной из сторон, а также участвовать в решении важнейших вопросов войны и мира.

Каким бы в итоге ни оказалось урегулирование российско-украинского конфликта, участие в его выработке гарантирует Турции хорошее место в послевоенных раскладах, укрепит ее репутацию и влияние в регионе и даже позволит претендовать на роль главного посредника между Россией и Западом, когда старые связи между ними рушатся.

Раздражение действиями Турции заметно не только в украинском обществе, но и на политическом уровне. Посол Украины в Турции открыто заявлял, что через Анкару Россия сбывает краденое украинское зерно. МИД Украины дважды вызывал турецкого посла, чтобы выразить протест. Первый раз - из-за освобождения из-под стражи российского судна с украинским зерном, второй - из-за предположительной переброски систем С-300 из Сирии в Украину через Турцию. Раньше такие публичные демарши трудно было представить.

В результате Украина перестала воспринимать отношения с Турцией как часть партнерства с Западом. В каком-то смысле это то, к чему давно стремился сам Эрдоган, - стать более самостоятельным на мировой арене, быть между Западом и не-Западом. Но в Украине долго не замечали или игнорировали эти нюансы, считая, что Турция никуда не денется, пока остается в составе НАТО. Российское вторжение заставило Киев посмотреть на турецкую внешнюю политику более реалистично.

Однако все это не означает, что между двумя странами назревает разрыв. Украина и Турция останутся партнерами - пускай все более ситуативными и прагматичными. У украинских властей и общества всегда будут вопросы к позиции Турции и к ее надежности как союзника.