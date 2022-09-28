Среда, 28 Сентября 2022 17:53

АрмИнфо. Судья Борис Бахшиян оправдан. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ерем Саркисян.

<Судья Борис Бахшиян оправдан судебным решением судьи Лусине Степанян>, - написал адвокат.

Напомним, что 31 мая 2021 года Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование и лишение свободы судьи суда первичной инстанции Сюникской области Бориса Бахшияна. Судья был заключен под стражу 7 февраля 2022 года сроком на два месяца, после чего арест был продлен еще на месяц, до 7 мая, после чего ходатайства о продлении срока не поступило, и Бахшиян был отпущен на свободу. Правозащитники назвали это задержание политически мотивированным. Судья был арестован после того как принял решение отпустить на свободу легендарного командира Ашота Минасяна (Ашот Еркат -ред.), который обвинялся в узурпации власти, подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля, в частности премьер-министра Армении, с целью прекращения его деятельности, незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов с этой целью группой лиц по предварительному сговору.