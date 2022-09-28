Среда, 28 Сентября 2022 17:48

АрмИнфо.Перед зданием правительства Армении проходит акция виноградарей Армавирской области, требующих от кабмина решения имеющихся проблем.

По словам протестующих, министр экономики РА Ваан Керобян просто <кинул> их. Вначале было заявлено, что фермеры должны заключить договоры с заготовителями до 1 февраля, чтобы виноградари заранее знали предприятия, которые будут закупать у них виноград по согласованной цене и объемам. Потом эта дата была перенесена до 1 марта, и тянется уже продолжительное время. В результате, собранный виноград портится, что отражается на состоянии виноградарей.

Они также указали на проблемы с закупочной ценой. <20 лет назад себестоимость винограда составляла 100-105 драмов. За истекший период с учетом среднегодовой инфляции в 5%, себестоимость винограда значительно повысилась, и по нашей оценке, сегодня равна 150-160 драмам, но, как нам сообщили, закупочная цена может составить 120-125 драмов. Надеемся на положительное решение нашей проблемы от правительства, а министр экономики, который еще полгода назад должен был решить этот вопрос, нас просто <кинул>. Если бы он заранее оповестил, что никакого закупочного сезона не будет, или виноград будет продаваться закупочным компаниям за 100 драмов, я бы не выращивал эту культуру, в которую вложил 2 млн драмов>, - сказал один из протестующих, добавив, что среди его коллег имеется много фермеров, на складах которых скопилось до 200 тысяч тонн винограда, а в банках - проценты от привлеченных кредитов. Причем, под эти кредиты имеется и много гарантов. <6 месяцев нас обманывали, представьте себя на нашем месте и скажите, какого вы мнения об этом правительстве>, - заявил протестующий.