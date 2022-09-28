Среда, 28 Сентября 2022 11:27

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон 27 сентября, после приема накануне премьер-министра Армении Никола Пашиняна провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Французский лидер вновь обратился к азербайджанскому коллеге с призывом вернуться к соблюдению режима прекращения огня и сохранить силы на исходных позициях, отметим, что столкновения последних дней привели к большому числу жертв. Он также напомнил о своем требовании уважения территориальной целостности Армении.

Он также сообщил Алиеву о готовности Пашиняна продолжить переговоры по всем нерешенным вопросам, и о готовности Франции внести в них свой вклад", - говорится в сообщении Елисейского двора.

Напомним, что 26 сентября Пашинян находился с визитом в Париже, где провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В числе ключевых вопросов встречи была последняя агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий РА. Париж подтвердил свою приверженность дипломатическому урегулированию вопросов между Баку и Ереваном, и призвал Азербайджан уважать суверенитет Армении.