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АрмИнфо. Посольство России в Армении и делегация Евросоюза в Армении выступили с заявлением в связи со второй годовщиной 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха.
В посольстве РФ, в частности, заявили: "В день памяти о начале трагических событий 2020 года вместе с армянским народом скорбим о погибших, выражаем сочувствие их семьям, желаем восстановления и здоровья раненым и пострадавшим.
Россия предпринимала, и далее будет предпринимать все необходимые шаги в целях полной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, достигнутых в 2020 и 2021 годах, оказывать содействие в поиске таких решений имеющихся проблем, которые обеспечат устойчивый мир и безопасность для региона Южного Кавказа.
Убеждены, что все спорные вопросы между сторонами могут и должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами с опорой на указанные договоренности".
Меж тем, в делегации Европейского союза в Армении в Twitter написали: "Сегодня мы с армянами скорбим о погибших 27 сентября 2020 года, в последующие дни и годы. Потеря многочисленных молодых людей - это большое горе и боль. Мы молимся о них и надеемся, что все это более не повторится".
Отметим, что27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и вовлечении наемников с Ближнего Востока инициировал широкомасштабную военную агрессии в отношении Нагорного Карабаха. Боевые действия, длившиеся 44 дня, завершились подписанием печально известного для армянской стороны трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которым Нагорный Карабах потерял 9 районов (75% территории), в том числе и два входящие в Нагорно-Карабахскую Автономию.
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|Посольство России и делегация Евросоюза выступили с заявлением в связи со второй годовщиной 44-дневной войны
|Джеки Спейер: Надеюсь, Армения также пойдет по пути Украины и "даст отпор России"
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|The Guardian: в России резко вырос спрос на частные самолеты для полетов в Армению
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|Постпред США: Наша первостепенная задача - поддержка нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Стартовал рабочей визит главы МИД Греции в Армению
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|Насчитывается порядка 80 армянских военнопленных, наличие которых власти Азербайджана до сих пор не признают - правозащитник
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|Секретарь Совбеза РА: Баку вторгся на суверенную территорию Армении, и угрожает ее демократии
|АРФ "Дашнакцутюн": 44-дневная война стала возможной из-за неспособности правящего режима противостоять внутренним и внешним вызовам
|Левон Тер-Петросян: Вопрос Арцаха уже решен
|Посольство США в Армении выступило с заявлением к годовщине 44-дневной войны
|Армения и УНП ООН подписали дорожную карту сотрудничества на 2022-2025 годы
|Два года назад в этот день азербайджано-турецкий тандем совершил широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха
|Госдеп США: Дальнейшее прямое взаимодействие между Арменией и Азербайджаном отвечает не только их интересам, но и интересам региона
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|Джеки Спейер представила резолюцию о привлечении Азербайджана к ответственности за военные преступления
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Победители конкурса Koreez-2022 удостоились призов от Теаm Telecom Armenia
|Валери Буайе запустила кампанию в поддержку Армении
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|В Севане откроется Технологический учебный центр при содействии Армянской федерации французского региона Овернь-Рона-Альпы
|Ереванский государственный камерный хор стал Лауреатом Фестиваля церковной музыки <Хайнувка>
|Туркменистан-Евросоюз: путь к плодотворному сотрудничеству
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|Родители военнослужащих, пропавших без вести в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана, проводят акцию протеста у здания Минобороны Армении
|Армения и Испания видят необходимость в развитии двусторонних отношений
|Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом во Францию
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