Среда, 28 Сентября 2022 11:24

АрмИнфо. Посольство России в Армении и делегация Евросоюза в Армении выступили с заявлением в связи со второй годовщиной 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха.

В посольстве РФ, в частности, заявили: "В день памяти о начале трагических событий 2020 года вместе с армянским народом скорбим о погибших, выражаем сочувствие их семьям, желаем восстановления и здоровья раненым и пострадавшим.

Россия предпринимала, и далее будет предпринимать все необходимые шаги в целях полной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, достигнутых в 2020 и 2021 годах, оказывать содействие в поиске таких решений имеющихся проблем, которые обеспечат устойчивый мир и безопасность для региона Южного Кавказа.

Убеждены, что все спорные вопросы между сторонами могут и должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами с опорой на указанные договоренности".

Меж тем, в делегации Европейского союза в Армении в Twitter написали: "Сегодня мы с армянами скорбим о погибших 27 сентября 2020 года, в последующие дни и годы. Потеря многочисленных молодых людей - это большое горе и боль. Мы молимся о них и надеемся, что все это более не повторится".

Отметим, что27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и вовлечении наемников с Ближнего Востока инициировал широкомасштабную военную агрессии в отношении Нагорного Карабаха. Боевые действия, длившиеся 44 дня, завершились подписанием печально известного для армянской стороны трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которым Нагорный Карабах потерял 9 районов (75% территории), в том числе и два входящие в Нагорно-Карабахскую Автономию.