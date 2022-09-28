Среда, 28 Сентября 2022 11:21

АрмИнфо. Правительство США готово оказать военную поддержку Армении, но не может предоставить ей оружие, которое попадет в руки России. Как сообщают СМИ, об этом конгрессмен с армянскими корнями Джеки Спейер заявила в ходе онлайн-встречи, организованной по инициативе Армянской Ассамблеи Америки.

"Поэтому у нас в каком-то смысле связаны руки. Надеюсь, что Армения также пойдет по пути Украины и "даст отпор России". Мне бы не хотелось, чтобы страна вернулась во времена Советского Союза" - заявила конгрессмен США Джеки Спейер.

На вопрос, что могут сделать США, чтобы предотвратить поставки оружия в Азербайджан, конгрессмен выразила надежду, что принимая во внимание 907-ую поправку, в ближайшее время финансирование Азербайджану предоставляться не будет.

При этом она добавила, поддержка, оказываемая РА, увеличилась с 45 миллионов долларов до 60 миллионов долларов.

Ранее, Армянский национальный комитет Америки сообщил, что впервые с момента обретения Арменией в 1991 году независимости Соединенные Штаты Америки под постоянным давлением обоих палат Конгресса рассматривают возможность продажи республике американского вооружения.

Отметим, что разговоры о возможной продаже американского вооружения Армении не новы. Об этом еще в октябре 2018 года в Ереване говорил советник тогдашнего президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "У нас есть ограничения, которые Конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи оружия Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы", - отмечал Болтон.

Стоит добавить, что несмотря на то, что у Таджикистана и Киргизии не менее тесные связи с Россией, это им не мешает приобретать вооружение у США. Оба государства также находятся в ОДКБ. В Таджикистане дислоцируется российская база. И, тем не менее, они открыто покупают вооружение у Соединенных штатов и в Вашингтоне не опасаются, что оно может попасть в руки России.