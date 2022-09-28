Среда, 28 Сентября 2022 09:52

АрмИнфо.Военнослужащий ВС Армении, рядовой Самвел Антанян, пропавший без вести с 14 сентября в ходе широкомасштабной азербайджанской военной агрессии, был найден 27 сентября. Об этом сообщил пресс- секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

"Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - добавил он.

Отметим, что отец Самвела Антаняна был в числе родителей, проводивших 26 сентября у Минобороны РА акции протеста. Тогда же он сообщил, что 19-летний сын был призван на военную службу два месяца назад, и проходил ее в Капане. Он также сообщил, что сын пропал в районе Неркин Ханд при осуществлении инженерных работ.